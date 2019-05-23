Мошенник выманил более 20 тыс. грн у жительницы прифронтовой Авдеевки. Новости

Жительница прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) перевела мошеннику более 20 тыс. грн за несуществующий телефон. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Вчера (22 мая, – ред.) в дежурную часть Авдеевского отделения полиции обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее обманули. Оказалось, что потерпевшая нашла в сети объявление о продаже модного телефона и решила стать его владелицей. Для этого женщина связалась с продавцом и они договорились, что как только покупательница перечислит 20 660 грн за гаджет, мужчина сразу отправит заказ службой экспресс-доставки. Когда срок получения заказа истек, потерпевшая попыталась дозвониться продавцу, чтобы узнать причину задержки, однако тот "растворился в воздухе"», – рассказали в полиции.

Поняв, что телефон ждать бесполезно, а самой разыскать «продавца» ей не удастся, женщина обратилась в полицию.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для мошенников наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы.