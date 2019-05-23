Опрос бойцов ООС о переговорах с «Л-ДНР»: Информация волонтеров и комментарий командования. Новости

Среди бойцов ВСУ на Донбассе проводят опрос об их отношении к возможным переговорам с незаконными вооруженными формированиями «Л-ДНР». Об этом сообщает фонд «Вернись живым» («Повернись живим»).

В частности, в фонде ссылаются на документ с соответствующими требованиями от руководства Генштаба ВСУ, который оказался в распоряжении волонтеров и который получен в различных воинских частях.

«Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить – ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного», – говорится в документе.

Данную тему официально прокомментировали в оперативном командовании «Север».

«По информации, которая распространена в СМИ и социальных сетях об опросе по отношению военнослужащих к НВФ, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Указанная в документе информация имела целью создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных сил Украины и воплощение предупредительных мер на будущее, по защите гражданского населения», – отметили в командовании.

Также там сообщили, что в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации. В частности, не должны были быть привлечены военнослужащие – данная информация должна быть «направлена ​​на всех граждан Украины без исключения».

«В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка», – сообщили в командовании и добавили, что военнослужащие ВСУ не ведут переговоров с НВФ и не принимают участия в политических акциях.