Опубликованы новые указы Зеленского (Документы). Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 мая, переназначил уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Зеленский назначил уполномоченным президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко, а уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью стал Валерий Сушкевич.
Оба документа подписаны 23 мая.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
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