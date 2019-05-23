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Опубликованы новые указы Зеленского (Документы). Новости

Опубликованы новые указы Зеленского (Документы)

23.05.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 мая, переназначил уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский назначил уполномоченным президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко, а уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью стал Валерий Сушкевич.

Оба документа подписаны 23 мая. 

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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