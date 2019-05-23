Опубликованы новые указы Зеленского (Документы). Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 мая, переназначил уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский назначил уполномоченным президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко, а уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью стал Валерий Сушкевич.

Оба документа подписаны 23 мая.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Читайте также: