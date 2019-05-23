В «ЛНР» местную жительницу «осудили» за «снятие порчи». Новости

В «ЛНР» местная жительница «осуждена» на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что «принято участие в рассмотрении судом второй (апелляционной) инстанции уголовного дела, в отношении жительницы республики, которая путем обмана совершала хищение чужого имущества в особо крупных размерах (мошенничество)», но ее «апелляция» не поддержана «судом».

«Мошенница, совместно с иными лицами, в период времени с 2016 года по 2017 год, под предлогом проведения "обряда" по излечению от "порчи", убеждая потерпевших в том, что она обладает определенными экстрасенсорными способностями, вводя их в заблуждение, совершала хищение имущества последних», – говорится в сообщении.

«Приговором Жовтневого районного суда города Луганска подсудимая признана виновной в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3, 4 ст. 172 УК ЛНР, и ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества… Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу – заявили в «прокуратуре ЛНР».