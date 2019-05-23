Кравчук озвучил шаги для урегулирования ситуации на Донбассе. Новости

Первый Президент Украины Леонид Кравчук назвал главные, по его мнению, шаги для решения ситуации на Донбассе, передает УНН.

«В первую очередь нужно сделать, и так предлагал президент, – освободить всех пленных. Второе – диалог. Третье – прекращение огня. Четвертое – урегулирование ситуации на Донбассе», – сказал Кравчук.

Он убежден, что в вопросе решения конфликта следует действовать постепенно, учитывая все силы, которые влияют на конфликт. Сейчас, по его мнению, в конфликте 4 субъекта: Украина, РФ, Европа и США. И пятый субъект – это незаконные вооруженные формирования. Каждый из этих субъектов имеет свою позицию.

«Лучший путь – это освободить территории и на этом все закончить. У нас силы такой пока нет, и мы должны действовать дипломатическим и политическим путем», – отметил Кравчук.