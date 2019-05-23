Кредиты на молодежь: Правоохранители предупреждают о новой мошеннической схеме. Новости

В Украине начала действовать новая мошенническая схема. Жертвами преступников становятся старшеклассники и студенты. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Аферисты размещают объявления в интернете о подработке с ежедневным доходом 500 грн, не выходя из дома. Все, что нужно, – иметь банковскую карточку и пройти «верификацию». После этого оказывается, что человек стал заложником кредита с огромными процентами, а тех, кто отказывается платить – запугивают расправой», – рассказали в полиции.

Так, жертвой мошенников стала 18-летняя девушка из Мирнограда. Студентка решила заработать и связалась с работодателем по телефону, указанном в интернет-объявлении. Все общение велось в мессенджере.

«Представительница фирмы» сообщила, что они предоставляют услуги по перечислению средств, пополнению мобильных телефонов, оплате коммунальных платежей и тому подобное. А комиссию за услуги получают через российские платежные системы, в которых установлены жесткие лимиты вывода средств на банковские карточки Украины.

Следовательно, «компания» подыскивает лиц, которые могут выступить посредниками: получать деньги на свою карточку и пересылать их на другие счета. За это добровольцам будут выплачивать по 500 грн в день. А чтобы стать работником, нужно пройти «бесплатную верификацию», а на самом деле – предоставить персональные данные и банковские реквизиты и «привязать» свой счет к чужому телефону.

«После того, как девушка выполнила указания аферистов, ей пришло сообщение, что на ее имя в электронной системе оформлен кредит в размере 5 тыс. грн под грабительские проценты. За неделю сумма к уплате возросла вдвое. Потерпевшая рассказала родителям, которые погасили чужой кредит и обратились в полицию. По факту открыто уголовное производство по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к аналогичным преступлениям», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что есть информация, что жительница Мирнограда не единственная жертва новой схемы.

«Так, парень, который понял, что попал в ловушку мошенников, не пожелал платить кредит. Вскоре ему позвонили неизвестные, назвали все его паспортные данные и адрес проживания и пригрозили направить к нему "крепких парней" для "выбивания" долга», – сообщили в полиции.

Как не стать жертвой мошенников: