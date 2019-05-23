Указ Зеленского о роспуске Рады обжалован в Верховном суде, – общественники. Новости

Общественная организация «Спільна справа» («Общее дело») обжаловала в Верховном суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Об этом сегодня, 23 мая, сообщил координатор движения Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

«"Спільна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины», – написал Данилюк.

Он добавил, что выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Ранее сообщалось, что указ президента Украины Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» опубликован в ежедневном издании центральных органов исполнительной власти Украины газете «Урядовый курьер» от 23 мая.