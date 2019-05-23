Украинская армия продолжит реформы по стандартам НАТО. Новости

Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сегодня, 23 мая, заявил, что реформирование украинской армии будет продолжаться по принципам НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он сказал в ходе его официального представления силовым структурам.

«Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на Запад, в европейское сообщество, и с дальнейшим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в том направлении будем работать», – отметил он.

«Работа со стратегическими советниками в Министерстве обороны, в Вооруженных силах организована, она идет, поэтому мы отклоняться от той работы не будем», – добавил Хомчак.

Как сообщалось ранее, глава Генерального штаба Руслан Хомчак также ответил на вопрос, будет ли украинская власть договариваться или воевать с Россией. Он также озвучил свои главные приоритеты в работе на новой должности.

Читайте также: