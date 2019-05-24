В Славянске краеведческий музей получил древние артефакты (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) местные жители передали краеведческому музею ритуальный горшок и каменную зернотерку, производство которых датируется IV веком до нашей эры. Нашли оба артефакта в степи недалеко от города.

Глиняный горшок в поле Николаевки в Славянском районе местный житель Тимофей Сильченко нашел три года назад. «Я шел с рыбалки, решил сократить путь – пошел через поле. Там обнаружил нововыкопанный карьер, решил подойти, посмотреть. Там я обнаружил человеческие останки и этот сосуд. Предположительно, это ритуальный сосуд, примерно 3,5 тыс. лет до нашей эры», – говорит парень.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам научного сотрудника краеведческого музея Славянска Виталия Киркача, горшок относится к катакомбному периоду бронзового века, когда на территории Славянского района Донецкой области жили ираноговорящие племена. «Орнамент на данном сосуде наносился в то время, когда он был еще сырой – не обожженный. Орнамент наносился с помощью шнуркового штампа. Также к нему добавлялся штамп в виде креста. Такой штамп является символом солнца», – сообщил он.

«Мы можем утверждать, что этот сосуд уникальный и ритуальный потому, что он был найден на распаханном кургане – разрушенном захоронении этой эпохи», – добавил сотрудник музея.

Местный краевед и археолог Алексей Духин передает артефакты Славянскому музею не впервые. На этот раз – это каменная зернотерка. На этом камне длиной 30 см люди в III столетии до нашей эры перетирали зерно в муку. «Уникальная зернотерка найдена в районе Соболевки, там, где было поселение. Поселение сейчас разрушено карьером», – рассказал Духин.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Этот предмет может говорить нам о том, что люди уже занимались хозяйством – земледелием», – прокомментировал научный сотрудник музея Виталий Киркач.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Новые артефакты музей покажет на выставке. Всего в Славянском краеведческом музее свыше 25 тыс. экспонатов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»