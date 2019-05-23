В Госпогранслужбе прокомментировали ситуацию по блокпосту вблизи Мариуполя. Новости

В пгт Сартана вблизи Мариуполя (Донецкая обл.) с недействующего блокпоста были демонтированы элементы, которые впоследствии использовались на передовых позициях сотрудников Госпогранслужбы. Место использования на передовых блокпостах элементов оборонительных сооружений было продемонстрировано представителям прокуратуры. Об этом «Донецким новостям» сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

«В период с 2014 по 2016 год на блокпосту, о котором говорится в сообщении, несли службу именно пограничники, они же его обустраивали изначально имеющимися у них стройматериалами», – отметила Карпиленко.

Она рассказала, что с 2016 года блокпост не действовал. Пограничники предлагали другим силовым структурам его использовать, но блокпост так и остался никем не занятым. «Во исполнение приказа командующего ООС и с целью укрепления фортификационных сооружений на первом оборонительном рубеже было принято решение относительно демонтажа нашего недействующего блокпоста и перемещения его составляющих на первые позиции пограничников», – сообщила пресс-секретарь.

«С этой целью была вызвана также команда ГСЧС, чтобы проверить территорию на наличие взрывоопасных предметов. Наши действия были санкционированы и полностью правомерны. В дальнейшем представителям прокуратуры было продемонстрировано место использования стройматериалов с указанного блокпоста на передовых позициях пограничников», – добавила она.

Ранее сообщалось, что в пгт Сартана, расположенном вблизи Мариуполя, оперативными сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководством военной прокуратуры зафиксирован случай кражи элементов оборонительных сооружений с блокпоста, расположенного на второй линии обороны.

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