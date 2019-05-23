Ситуация в пунктах пропуска днем 23 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«susy64»: «14:18. На въезд в Горловку машин немного».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «10:15. Еленовка – в Донецк: 10 машин, из Донецка – 60 и 10 льготы. Пеших в обе стороны мало»;

«Дедушка»: «11:54. Еленовка в Волноваху – пусто. "Каргилл" в Курахово – 40 машин»;

Svitlana: «13:06. Еленовка в Волноваху сразу на заезд».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Геннадий: «14:18. Пищевик в сторону Донецка примерно 40 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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