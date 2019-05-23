В Северодонецке за один день в двух ДТП пострадали дети (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) полицейские начали 2 уголовных производства по фактам дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых получили телесные повреждения дети 10 и 12 лет. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает отдел коммуникаций Северодонецкого отдела полиции.

Так, вчера, в восемь утра в полицию позвонил 33-летний мужчина и сообщил, что во дворе дома по ул. Гагарина его транспортное средство самовольно завелось, двинулось с места и сбило ученика третьего класса. Мальчика с полученными телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

А в 17:30 на перекрестке ул. Новикова и пр. Центрального 52-летний водитель «ВАЗ-2107» не предоставил преимущества движения на пешеходном переходе 12-летнему парню и совершил наезд на него. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Оба факта внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

«Опасность может ожидать нас не только на проезжей части, она кроется во дворах и даже на маленьких лесных дорогах, поэтому стоит всегда быть внимательными и предусмотрительными, а главное, приучать к этому наших детей», – подытожили в полиции.

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