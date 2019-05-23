Внеочередные выборы в ВРУ: Завтра стартует прием заявлений для смены места голосования. Новости

Гражданам Украины, в том числе переселенцам, для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины подать заявления о временном изменении места голосования можно с 24 мая по 15 июля. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Так, Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу. Сегодня он опубликован в официальном издании «Урядовый курьер».

Избирательный процесс начинается со дня, следующего после дня опубликования Указа – то есть 24 мая.

«Соскучились по аббревиатуре ГРИ? С 24 мая вас там ждут! Итак, красным маркером обозначаем в календарях и планерах День посещения отдела Государственного реестра избирателей!», – говорится в сообщении.

Как сообщается, выборы пройдут по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе:

225 депутатов избираются по пропорциональной системе в общегосударственном многомандатном избирательном округе по избирательным спискам кандидатов в депутаты от политических партий; 225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Как объяснили общественники, если в день выборов вы будете находиться не по месту регистрации, для того, чтобы выбрать депутатов парламента, нужно изменить место голосования.

Если вы будете находиться за пределами своего избирательного округа, вы получите только один бюллетень – для голосования по партийным спискам.

Заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса принимают отделы ведения Государственного реестра избирателей – по месту регистрации («прописки», постоянному избирательному адресу) или по месту нахождения в день выборов.

Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, к заявлению не нужно добавлять никаких других документов, кроме паспорта с соответствующей регистрацией.

Напомним, ранее пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» подготовила ответы на 3 самых актуальных вопроса о парламентских выборах для переселенцев.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации в Верховной Раде, принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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