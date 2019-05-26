Зрелище жуткое: Переселенки рассказали о жизни в санатории на Житомирщине (Фото). Новости

В санатории «Тетерев», расположенном на окраине Коростышева (Житомирская обл.), на сегодня остались самые стойкие переселенцы – 218 жильцов. С их слов, они буквально выживают в нечеловеческих условиях.

Так, по словам переселенки из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Галины, «это не жизнь, а существование». По ее словам за 5 лет через это поселение прошло около тысячи вынужденных переселенцев.

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Горловки (Донецкая обл.) показала условия, в которых сегодня приходится им жить. «Это наш корпус – зрелище жуткое», – отметила она.

Когда-то здесь работал санаторий. С 2014 года в его корпуса начали заселять переселенцев. «До того, как заселили переселенцев сюда, он уже был не рабочий. Был в заброшенном состоянии», – сказала Галина.

Сейчас состояние помещения даже аварийным назвать тяжело. «Антисанитария, воды нет. Бродячие животные, везде фекалии, грязь, вонь, мыши. Слизняки в комнатах, людям падают на голову», – добавляет женщина.

В коридорах сплошная темнота. Свет пропал еще 2 недели назад. «Наша электропроводка очень старая по всему корпусу. Горели неоднократно. Дважды был очень сильный пожар. Вызывали пожарных. Нам просто вырубили свет на втором этаже и все. Никто ничего не ремонтировал», – пояснила жительница.

Наталья проживает в номере вдвоем с мужем. «Здесь у нас все – и спальня, и зал, и кухня. Когда есть свет, ставим электрическую печку, здесь готовим. Здесь спим. Здесь кабинет. Все в одной комнате уже много лет», – объясняет она.

Вместе со светом в корпусах санатория пропало и водоснабжение – вышла из строя канализационная система, поэтому вонь не передать словами. «Воды нет. Как отключается свет, отключается и вода. Потому что водокачка работает от электричества. Воду качает насос, но он без фильтров», – уточнила женщина.

Но даже когда в кранах вода есть, пользоваться ей опасно. «Жутко черные тазики, которые не отмываются. Это вода у нас такая. Подогревать ее нельзя, она делается черно-коричневого цвета. Даже голову помыть нельзя – секутся и выпадают волосы. Она жжет волосы, а умываться – щиплет глаза. Она идет с какими-то чернильными пятнами, с мазутом», – говорит Наталья.

Люди неоднократно писали жалобы. Лабораторные исследования питьевой воды из водопроводной сети санатория подтвердили, что она непригодна для использования. Некоторые жители воду носят из родника.

Переселенка из Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) Светлана работала учителем. А здесь не может найти работу. «Теперь я живу тут и поверьте, это самое худшее, что может быть в моей жизни», – сказала она.

В здании обгоревшие стены, оголенные провода, сорванный паркет, выбитые окна. «Нет стекла, затянули кое-как пленкой. Когда идет дождь, вода попадает в помещение и пропадает паркет», – говорит Светлана.

На улице теплее, чем в комнатах, люди здесь постоянно мерзнут. Доходит даже до трагических последствий. В январе от переохлаждения скончался 80-летний украинский художник, а в мае, так и не дождавшись помощи от государства, умер переселенец Юрий Майоров – 54 года, вдовец, лицо со II группой инвалидности. «Мне каждую зиму кажется, что я не переживу эту зиму, я просто умру от холода и невыносимых условий. Нельзя помыться», – поделилась Наталья.

Еду также приготовить не могут нормально. Плиты мастерят своими руками, блюда готовят на огне.

Оторванные от цивилизации люди потеряли последнюю надежду на лучшую жизнь. Некоторые думают о том, чтобы вернуться назад.

Фото: скриншот видео «NewsOne»

Напомним, в санатории «Тетерев» обосновалась община из 181 человека – переселенцев из Донбасса. Из них работоспособных всего около 30 жителей. Кто мог, устроились на работу в охрану, лесхоз, магазин, на гранитный карьер. Но большинство – матери-одиночки, в том числе многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью. Около трети – дети. Переселенцы мечтают о собственном жилье и переезде, а администрация санатория – о свободной для туристов здравнице. Власти Житомирской области заявляли, что переселенцы, проживающие в санатории «Тетерев», ни за что не платят.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «NewsOne»

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