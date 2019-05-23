В «Л-ДНР» активно агитируют население получать паспорта РФ, – ГУР. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей «руководство республик» требует от местных «властей» усилить разъяснительную работу среди населения по предоставлению российского гражданства. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации принимают активные меры для выполнения указаний Кремля по увеличению количественных показателей по предоставлению российского гражданства населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.

В частности, «руководство республик» требует от «органов местного самоуправления» усилить разъяснительную работу среди местного населения по данному вопросу.

При этом, как уточнили в Минобороны, «руководителей районных администраций» обязывают агитировать местных жителей для распространения ими информации среди родственников и знакомых, которые живут на территории Украины, о возможности получения гражданства РФ в случае возвращения для проживания на неподконтрольную украинским властям территорию.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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