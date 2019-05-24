Донбасс-SOS: Как и где переселенцам получить бесплатную правовую помощь. Новости

В Украине создана и действует система бесплатной правовой помощи, в том числе, для переселенцев из Донбасса и Крыма. Гарантируемая государством помощь полностью или частично предоставляется за счет средств Госбюджета Украины, местных бюджетов и других источников. Куда необходимо обращаться и какую именно поддержку оказывают бесплатно, рассказали специалисты общественной организации «Донбасс-SOS», сообщается на сайте организации.

Так, бесплатная правовая помощь предоставляется в двух формах:

бесплатной первичной правовой помощи, включающей:

1) предоставление правовой информации;

2) предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

3) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);

4) предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации. Право на бесплатную первичную правовую помощь согласно Конституции Украины имеют все лица, находящиеся под юрисдикцией Украины).

бесплатной вторичной правовой помощи, включающей:

1) защиту;

2) осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;

3) составление документов процессуального характера.

Кто имеет право на бесплатную правовую помощь

Право на бесплатную правовую помощь как бесплатную первичную правовую помощь, а также возможность определенной категории лиц получить бесплатную вторичную правовую помощь имеют граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, в том числе беженцы или лица, нуждающиеся в дополнительной защите в соответствии со своим положением или в соответствии с категориями дел.

Также, внутренне перемещенные лица имеют право на все виды вторичной правовой помощи:

на защиту;

на осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;

на составление документов процессуального характера.

Кроме того, право имеют граждане Украины, которые обратились с заявлением о постановке их на учет в качестве внутренне перемещенных лиц.

Кому предоставляется вторичная правовая помощь

Кроме внутренне перемещенных лиц на вторичную правовую помощь имеют:

лица, находящиеся под юрисдикцией Украины, если их среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума, рассчитанного и утвержденного в соответствии с законом для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения, а также лица с инвалидностью, получают пенсию или пособие, назначаемый вместо пенсии, в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц - на все виды правовых услуг;

дети, в том числе дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, пострадавшие в результате военных действий или вооруженного конфликта, – на все виды правовых услуг;

лица, к которым применено административное задержание, – на представительство и подготовку процессуальных документов;

лица, к которым применен административный арест – на представительство и подготовку процессуальных документов;

лица, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считаются задержанными – на защиту и подготовку процессуальных документов;

лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – на защиту и подготовку процессуальных документов;

лица, в уголовных процессах в отношении которых в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины защитник привлекается следователем, прокурором, следственным судьей или судом для осуществления защиты по назначению или проведения отдельного процессуального действия, а также лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы, – на все виды правовых услуг;

лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите», – на все виды правовых услуг, с момента подачи лицом заявления о признании беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите в Украине, до принятия окончательного решение по заявлению, а также иностранцы и лица без гражданства, задержанные с целью идентификации и обеспечения принудительного выдворения с момента задержания;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», лица, имеющие особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, лица, принадлежащие к числу жертв нацистских преследований, – на все виды правовых услуг;

лица, находящиеся под юрисдикцией Украины и обратившиеся для получения статуса лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», – на представительство и подготовку процессуальных документов, – до момента принятия решения о предоставлении такого статуса;

лица, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица, – на представительство и подготовку процессуальных документов в течение рассмотрения дела в суде;

лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке – на представительство и подготовку процессуальных документов, в ходе рассмотрения дела в суде;

лица, реабилитированные в соответствии с законодательством Украины, – на представительство и подготовку процессуальных документов, по вопросам, связанным с реабилитацией;

лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола, – на все виды правовых услуг.

Где найти центры бесплатной правовой помощи

Адреса местных центров по предоставлению бесплатной правовой помощи и их структурных подразделений – бюро правовой помощи, где можно получить услуги, можно найти, перейдя на сайт Министерства юстиции Украины по ссылке или на сайте Координационного центра по предоставлению правовой помощи по ссылке.

Также функционирует Единый телефонный номер системы бесплатной правовой помощи – 0 800 213 103. Звонить можно круглосуточно и бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины.

Есть ли ограничения в пользовании бесплатными услугами

Те, кто пользуется правом в связи со своим материальным положением, внутренне перемещенные лица или обратившиеся за такой справкой, беженцы и лица, которые нуждаются в дополнительной или временной защите, ветераны войны, реабилитированные, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола имеют право на получение помощи не более 6 раз в течение бюджетного года и не более чем по 6 поручениям/приказам о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи, выданным центрами по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, одновременно.

Могут ли отказать в предоставлении услуг

Отказать могут, однако такие основания четко определены. А именно:

лицо не принадлежит ни к одной из категорий лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь;

лицо подало ложные сведения или фальшивые документы с целью отнесения его к одной из категорий лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь;

требования лица о защите или восстановлении его прав являются неправомерными;

лицу ранее предоставлялась бесплатная вторичная правовая помощь по одному и тому же вопросу;

лицо использовало все национальные средства правовой защиты по делу, с которым обращается за предоставлением бесплатной вторичной правовой помощи (в этом случае добавляется письменное разъяснение о порядке обращения в соответствующие международные судебные учреждения или соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина).

Какой порядок получения бесплатной вторичной правовой помощи

Как уточняют специалисты, по результатам обращения в течение 10 дней принимается решение о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи.

Обращения подаются лицами, достигшими совершеннолетия по месту фактического проживания таких лиц независимо от регистрации места жительства или места пребывания лица.

Обращение о предоставлении одного из видов правовых услуг, касающихся детей, подаются их законными представителями по месту фактического проживания ребенка или его законных представителей независимо от регистрации места жительства или места пребывания лица.

Обращение о предоставлении одного из видов правовых услуг, касающихся лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена судом, подаются их опекунами или попечителями по месту фактического проживания таких лиц или их опекунов, или попечителей независимо от регистрации места жительства или места пребывания лица.

Вместе с обращением о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи лицо или законный представитель лица должны представить документы, подтверждающие принадлежность лица или лиц, которым предоставляется бесплатная правовая помощь.

Нужно ли подтверждать свое право на получение пособия

По информации юристов, при обращении необходимо предоставить документ, подтверждающий ваш «статус», например, справку внутренне перемещенного лица, документ, подтверждающий заслуги лица перед Родиной, прочее.

«В случае, если вы обращаетесь за помощью исходя из своего дохода, то вам необходимо предоставить справки о получении (неполучении) социальной помощи как малообеспеченного лица, или справку о доходах каждого члена семьи за последние 6 месяцев, которая выдается, как правило, работодателем по основному месту работы, или справку о доходах, полученную от органов государственной фискальной службы за последний квартал», – пояснили в организации.