В прифронтовой Попасной запустили проект «Давай, играй!» (Видео). Новости

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) появилась новая детская футбольная площадка. Для города это настоящий подарок. Здесь заменили фундамент, положили современное искусственное покрытие, установили ограждение и освещение. Также стало просторнее.

По словам местных чиновников, новое поле соответствует всем стандартам качества и безопасности. «Бюджет города у нас не такой шикарный, чтоб можно было за свои деньги такие площадки строить. Но сразу после войны корпорация "Лемтранс" и футбольный клуб "Шахтер" предложили не просто поставить площадку, а еще помочь инвентарем и помочь методично», – сообщил Попаснянский городской голова Юрий Онищенко.

Площадку строили полгода за средства фонда «Шахтер Сошиал» (Shakhtar Social) и компании «Лемтранс». На торжественное открытие, в рамках проекта «Давай, играй!», собрались более 50 детей и еще больше их главных болельщиков – родителей. «Гордимся этим проектом, потому что уже мы видим ажиотаж, дети, радость на лице и повышение культуры спорта. Это очень важно и очень прекрасно. Решение было принято быстро, обдумываний длительных не было», – сказал генеральный директор Попаснянского вагоноремонтного завода Сергей Сырица.

Сразу после торжеств прошла открытая тренировка. Среди первых испытывал свои силы одиннадцатилетний Илья Кушнаренко. Мальчик надеется превратить страсть к футболу в дело жизни. Говорит, на такой спортплощадке действительно осуществляются мечты. «Поле очень хорошее, удобное, красивое. Вообще классное. Я давно хотел такое, чтоб заниматься, приходить, чтоб играть в футбол», – поделился он.

Социальный проект «Давай, играй!» футбольный клуб «Шахтер» запустил в 2013 году. Чтобы заинтересовать малышей футболом, строят современные площадки и проводят открытые занятия с профессиональными тренерами «Шахтера». Сначала в 2 городах. Теперь их – 24. И сейчас уже 2 тысячи детей играют в футбол. «Цель проекта – привлечь детей от 7 до 12 лет. Занятия бесплатные. Самое главное – это как можно больше детей привлечь к здоровому образу жизни», – сообщил тренер академии ФК «Шахтер» Владимир Винниченко.

Играть здесь могут все желающие: мальчики, девочки, дети с инвалидностью. Их обеспечат инвентарем, организуют занятия и регулярные соревнования.

Источник: ТК «Донбасс»