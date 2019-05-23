Жителя Краматорска будут судить за попытку подкупить полицейского. Новости

На Донетчине будут судить жителя Краматорска за предложение взятки патрульному полицейскому. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По согласованию с Краматорской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины», – говорится в сообщении.

Так, по информации прокуратуры, 13 апреля в Краматорске внимание патрульных полицейских привлек 24-летний местный житель, который находился возле одного из магазинов в нетрезвом состоянии.

В ответ на замечание правоохранителей относительно его поведения и составления протокола об административном правонарушении, молодой человек предложил одному из них взятку в 1 500 грн за непривлечение к административной ответственности.

После чего, полицейский, предупредив нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки, вызвал следственно-оперативную группу.

Сейчас завершено досудебное расследование. Согласно санкции статьи, правонарушителю грозит наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Читайте также: