На Донетчине средний размер жилищной субсидии составил 559 грн, – облстат. Новости

На Донетчине средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для одной семьи в апреле этого года составил 559 грн*, что на 25,3% больше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, в апреле субсидию получали получали 229,5 тыс. семейств, что составляет 24,7% от общего количества домохозяйств региона.

В январе-апреле этого года за жилищными субсидиями обратились 22,2 тыс. домохозяйств, что на 26,6% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 72,6% таких обращений, в сельской местности – 27,4%.

«Сумма субсидий, предназначенных на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-апреле 2019 года составила 42,3 млн грн (в городах – 39,1 млн грн, в сельской местности – 3,2 млн грн) против 29,7 млн грн в январе-апреле 2018 года (в городах – 26,9 млн грн, в сельской местности – 2,8 млн грн)», – говорится в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.

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