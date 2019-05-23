Воины АТО и ООС получили в собственность почти 10 тыс. земельных участков на Кировоградчине. Новости

Участники боевых действий на Донбассе получили в собственность почти 10 тыс. земельных участков в Кировоградской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«С начала введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам антитеррористической операции и до сих пор в Кировоградской области военные завершили процесс оформления и получили в собственность 9,8 тыс. земельных участков. Проекты землеустройства утверждены на участки общей площадью 19,6 тыс. га», – сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество наделов бойцы получили в Новомиргородском (1 559 общей площадью почти 3,07 тыс. га), Кропивницком (987 – площадью 1,8 тыс. га) и Александрийском (752 – 1,49 тыс. га) районах Кировоградской области.

Всего за этот период землеустроительной службой Кировоградщины предоставлено участникам боевых действий 13,5 тыс. разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность общей площадью 25,7 тыс. га.

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