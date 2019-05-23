Под Мариуполем пройдут учебные стрельбы. Новости

Вблизи Мариуполя (Донецкая обл.) 25 мая будут проведены учебные стрельбы. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на информацию Мариупольского объединенного городского военного комиссариата.

«25 мая с 9:00 до 15:00 на полигоне села Бердянское пройдут учебно-боевые стрельбы с подразделениями территориальной обороны города Мариуполь», – сказано в сообщении.

В мэрии просят жителей и гостей города сохранять спокойствие.

«Действия будут происходить согласно действующему законодательству», – добавили в пресс-службе.