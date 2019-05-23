Жилье для переселенцев за деньги Германии: Что построят в Северодонецке. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) постоят жилье для переселенцев. Северодонецк – один из трех районов Луганщины, которые преодолели конкурсный отбор для реализации проектов, направленных на создание жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) путем восстановления (реконструкции) существующих зданий. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«Основной целью проекта является поддержка инфраструктурных мероприятий в украинских громадах с высокой долей ВПЛ путем создания для них жилья и ремонта объектов социальной сферы, таких как школы и детские сады», – говорится в сообщении.

Так, по результатам конкурса в Северодонецке отобран объект под жилье для ВПЛ – здание общежития по пр. Космонавтов, 18-а. На его реконструкцию город должен получить почти 12 млн грн.

По словам первого заместителя городского головы Олега Кузьминова, вопрос переселенцев для города Северодонецка стоит особенно остро, как и вопрос инвестиций.

Благодаря победе проекта создания жилья для ВПЛ громада имеет право выбрать еще один объект социальной инфраструктуры. Так, для восстановления / ремонта за счет средств гранта с целью создания дополнительных 60 мест будет реконструировано заведение социальной инфраструктуры – ДУЗ (ясли-сад) № 11 «Светлячок», ул. Энергетиков, 28-а.

Напомним, Луганская область получит более 22 млн грн на жилье для переселенцев. Подписаны меморандумы о сотрудничестве Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) и громад Луганщины в рамках реализации проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ.VI», который финансируется правительством Федеративной Республики Германии через Германский банк развития KfW.

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