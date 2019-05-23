На Донбассе каждый третий убитый мирный житель – это женщина или ребенок, – Ельченко. Новости

На Донбассе количество погибших среди гражданских лиц, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ), сейчас составляет более 3 300 человек. Об этом сегодня, 23 мая, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытых дебатах Совета Безопасности ООН «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте», передает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

«Война под руководством России на Донбассе превратила жизнь гражданского населения в водоворот разрушения и смерти. По данным УВКБ, число погибших среди гражданских лиц сейчас составляет более 3 300 человек. Каждый третий убитый мирный житель – это женщина или ребенок», – заявил он.

Также отмечается, что Россия продолжает устанавливать наземные мины, а неразорвавшиеся пережитки войны «продолжают размножаться на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, особенно в густонаселенных районах». «Это уже сделало Украину одной из самых загрязненных минами стран мира. Почти половина смертей среди гражданского населения была вызвана наземными минами», – сказал Владимир Ельченко.

Как сообщалось ранее, на Донбассе с начала 2019 года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 35 жертв среди гражданского населения.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысяч.

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