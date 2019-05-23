В ОБСЕ назвали число жертв среди мирных жителей на Донбассе. Новости

На Донбассе с начала 2019 года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 35 жертв среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 23 мая.

«В период с 6 по 19 мая Миссия подтвердила информацию о двух жертвах среди гражданского населения. Таким образом, общее число жертв, зафиксированных СММ, в 2019 году составило 35 человек (6 погибших и 29 раненых). В одном из случаев мужчина погиб в результате взрыва металлического предмета, обнаруженного им на окраине Большой Новоселки», – говорится в отчете.

Кроме того, за указанный период СММ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины по сравнению с периодом пасхальных праздников (православной Пасхи), когда был зафиксирован относительно низкий уровень насилия.

«В период с 6 по 19 мая наблюдатели каждую неделю фиксировали около 7 000 нарушений режима прекращения огня (неделей ранее было зафиксировано около 4 000 нарушений). В течение второй недели мая наблюдалось значительное увеличение применения вооружения, подлежащего отведению согласно Минским соглашениям (около 1 000 случаев). В целом, за период с 6 по 19 мая наблюдатели зафиксировали 277 единиц вооружения, размещенных в нарушение согласованных линий отвода (из которых 216 – в неподконтрольных правительству районах)», – сообщается в отчете.

Как сообщалось ранее, около 30% гражданских, пострадавших в зоне боевых действий на Донбассе, – это женщины и дети. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысяч.

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