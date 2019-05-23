ДТП на Донетчине: Грузовик врезался в столб, пострадал ребенок (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал ребенок. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Происшествие произошло вчера, 22 мая, в 18:53 по улице О. Тихого. «Выездом сотрудников группы реагирования патрульной полиции на место происшествия было установлено, что дорожное происшествие произошло на перекрестке с ул. Л. Карастояновой. 27-летний водитель грузового автомобиля марки "Volvo" не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд в высоковольтный столб», – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала девочка 2014 года, которая находилась на пассажирском сидении авто. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица и ушиб коленных суставов. Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение городской больницы. Сама же девочка и водитель автомобиля – жители Рубежного (Луганская обл.).

По данному факту следственным отделением Дружковского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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