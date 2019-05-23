Глава Генштаба ВСУ сделал заявление по Иловайску. Новости

Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сегодня, 23 мая, рассказал, о чем жалеет после боев за Иловайск (Донецкая обл.) в 2014 году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он сказал в ходе брифинга после официального представления силовым структурам.
«Я жалею об одном, что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. У меня тоже была возможность погибнуть. Что бы обо мне черное ни говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и остался жив», – сказал он.
«Если Бог мне жизнь сохранил, то я должен посвятить свою жизнь тому, чтобы изменить все в армии и сделать все, чтобы люди не гибли», – заявил Хомчак.
Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что летом 2014 года операция по освобождению Донецка считалась вполне реальной, если бы не прямая агрессия РФ, которая привела к трагедии Иловайского котла.
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