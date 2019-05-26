В Северодонецке на пешеходных переходах установят «школьников» (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) на пешеходных переходах возле учебных заведений установят макеты «Фигурка школьника». Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, согласно программе по безопасности дорожного движения в Северодонецке, принятой депутатами, возле школ, находящихся на главных магистралях и улицах с насыщенным автомобильным движением, будут сделаны современные пешеходные переходы. Выделены средства для приобретения 16 макетов «Пешеходный переход» – фигурка школьника, которые будут вызывать усиленное внимание водителей.

Эти знаки будут установлены в наиболее опасных местах у школ перед пешеходными переходами. Недавно коммунальщики начали установку таких знаков на ул. Курчатова возле ООШ №17, затем будут установлены по 4 фигурки на проспекте Гвардейском возле ООШ №11, 12 и проспекте Химиков, улицах Вилесова и Гагарина.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства горсовета Антона Ковалевского, макеты «Пешеходный переход» – фигурка школьника в Украине производит только одно предприятие. «На них в стране есть огромный спрос», – отметил он.

Кроме того, как сообщается, в городе выделили средства на целый комплекс работ ради безопасности движения горожан, особенно детей: нанесение разметки по всему городу, обновление светофоров, установку знаков пешеходных переходов, звукового предупреждения и освещения. По словам Ковалевского, в городе в этом году планируют нанести пластиковую разметку. Она более текстурная и долговечна.

Напомним, ранее подобные манекены установили на перекрестках, где чаще всего гибнут пешеходы, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.).

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