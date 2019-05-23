Вдвое ниже: Житель Донецка рассказал о ценах на жилье и зарплатах. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке по сравнению с довоенным периодом цены на продажу квартир упали в два раза. Об этом рассказал местный блогер Михаил Саныч.

Он уточнил, что после 2014 года квартиры в Донецке продаются с мебелью, бытовой техникой, аппаратурой. Т.к. продавцы преимущественно – переселенцы, покинувшие город.

«Продажа. 1-комнатная квартира в центре Донецка – Ворошиловский район и начало Калининского района – стоит около 20-25 тыс. долл. Ремонт в таких квартирах сделан в 2000-х годах, мебель соответствующая. Если вы хотите, чтобы та же техника была посовременнее, то это уже будет 30-35 тыс. долл.», – сообщил он.

«В целом квартиры подешевели, если сравнивать с 2012-2013 гг. Например, тогда 1-комнатные квартиры в центральных районах продавали от 40-50 тыс. долл. и выше», – дополнил дончанин.

Что касается аренды, то 1-комнатную квартиру в центральных районах можно снять за 3 500 руб. (1 435 грн по местному курсу валют), это цена без учета стоимости коммунальных услуг. «Стоимость кабельного проводного интернете у нас (по крайней мере, я так плачу) – 300 руб. в месяц (123 грн). Свет и газ по счетчикам выходит в 250 руб. (103 грн)», – уточнил Саныч.

Аренда 2-комнатной квартиры обойдется в 5 000-5 500 руб. (2 050 –2 255 грн).

Саныч отметил, что на окраинах города квартиры, естественно, еще дешевле.

Из ныне живущих в Донецке приобрести недвижимость может позволить не каждый. Потому что зарплаты в городе очень низкие (в Донецке, как «столице республики» они самые высокие в «ДНР»). «Основные зарплаты по Донецку начинаются от 7 000 – 8 000 руб. (2 870 – 3 780 грн). Это обычные для города зарплаты. Но есть и такие, кто получает 3 000 руб. (1 230 грн), а кто-то и 20 000 руб. (8 200 грн). Например, человек занимается развозкой кондитерских изделий по магазинам, работает 5 дней в неделю, иногда захватывает и субботу. Он получает около 17 000 – 18 000 руб. (6 970 – 7 380 грн).», – рассказал Саныч.

Он акцентировал, что в «ДНР» пенсии тоже очень низкие. «Пенсии у нас минимальные. Кто-то получает 3 000 руб. (1 230 грн), кто-то получает 10 000 руб. (4 100 грн), в зависимости от профессии и стажа работы», – сказал блогер.

Как сообщалось ранее, в марте на подконтрольной украинской власти части Донецкой области средняя заработная плата составляла 11 365 грн.

По данным «пенсионного фонда ДНР», в апреле в «республике» средний размер пенсии составил 5 002 руб., что в перерасчете по местному курсу валют на 05.04.2019 соответствует 2 093 грн. Это в 2 раза (на 48%) меньше, чем средняя пенсия на подконтрольной украинской власти части Донецкой области.

Напомним, в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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