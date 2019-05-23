Оформить ІD-карту и загранпаспорт: В Северодонецке открыли обновленный ЦПАУ. Новости

Сегодня, 23 мая, в Северодонецке (Луганская обл.) в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) состоялось торжественное открытие новых административных услуг – оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

По словам и.о. городского головы Вячеслава Ткачука, открытые услуги «очень нужны и важны для жителей и гостей Северодонецка».

В помещении ЦПАУ выполнены строительные работы, есть система видеонаблюдения, освещения, система навигации. Приобретена новая мебель и сейф для хранения документов в помещении по оформлению и выдачи паспортных документов.

«Открытие новых административных услуг Центра – это достижение не только северодончан, но и для всей Луганской области. Благодаря Государственной миграционной службе проведено обучение администраторов Центра, предоставлен доступ в Единый государственный демографический реестр, логины и пароли для администраторов и тому подобное», – подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Северодонецкий ЦПАУ получил мобильный кейс для предоставления админуслуг «на дому».

Напомним, что правительством Украины приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов.

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