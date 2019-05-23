КПВВ на Донбассе изменят график работы. Новости

В Донецкой и Луганской областях с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Вниманию граждан! С 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ «Золотое» – дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горское – Лисичанск»;

КПВВ «Майорское» – дорожный коридор «Горловка – Бахмут»;

КПВВ «Марьинка» – дорожный коридор «Донецк – Курахово»;

КПВВ «Новотроицкое» – дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Волноваху)»;

КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) – дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь»;

КПВВ «Станица Луганская» – дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар».

Напомним, что с 28 марта электронные разрешения (пропуска в зону АТО / ООС) для перемещения через линию разграничения становятся бессрочными.

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