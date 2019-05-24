Мирные договоренности с РФ: Эксперты пояснили, чем грозит проведение референдума в Украине. Новости

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает вариант вынесения вопроса мирных договоренностей с Россией на всенародный референдум. Однако, тех результатов, которые хочет Зеленский, с помощью референдума он не получит. Но для РФ это возможность, достичь своих целей. Такое мнение выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов, передает «Слово і Діло».

«Для того, чтобы достичь мира нужно вернуть РФ в правовое поле. Нужно заставить выполнять РФ международные нормы. Крым – аннексирован. Донбасс – оккупирован. Это уже признано на международном уровне», – сказал Леонов.

Эксперт считает, что тех результатов, которые хочет Зеленский, с помощью референдума он не достигнет. Однако, РФ получит определенные надежды. «И тогда, через влияние СМИ, соцсетей может добиться положительного для себя результата», – уточнил политолог.

Он подчеркнул, что во время инаугурационной речи Зеленский акцентировал внимание на том, что нужно объединять народ, нельзя делить. «Референдум однозначно разделит украинцев. Та сторона, которая проиграет независимо от результата, не смирится с поражением. В последствии, это может привести к очень серьезному обострению ситуации в стране», – предостерег Леонов.

Политолог отметил, что важный нюанс еще и в том, как формулируется вопрос. Он уточнил, что вопрос можно сформулировать таким образом, что сказать «нет» будет сложно.

Таким образом, считает эксперт, Зеленский перекладывает ответственность с себя на всех граждан Украины. «Если будут серьезные последствия, то можно будет сказать, мол, сами же захотели. Речь о снятии санкций с РФ, признании оккупации», – пояснил Леонов.

Эксперт обратил внимание, что уже есть первые тревожные сигналы. В частности, переговоры в «нормандском формате» без участия Украины.

«Представители Зеленского говорят о том, что пытаются узнать, о чем там говорили. Если раньше такие случаи и бывали, то невероятно редко. Более того, Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель, – ред.) или Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон – ред.) сами звонили Петру Порошенко и говорили, о чем шла речь. Сейчас такого нет. Возможно это реакция на такие инициативы. Нужно понимать, что за всеми нашими действиями следят не только в РФ, но и на Западе», – уточнил Александр Леонов.

В свою очередь, политолог Олег Саакян отметил, что проведение референдума – безответственная идея. С одной стороны, в условиях кризиса доверия это демонстрирует несостоятельность элиты принимать решения.

«Это перекладывание ответственности на общество. Соответственно это попытка перевести украинско-российскую войну на внутренне-гражданское противостояние. Грубо говоря, пусть не мы бьемся, а люди», – объяснил Саакян.

Кроме того, добавил политолог, опыт «Breksit» в Британии показал насколько «действенный» механизм референдума.

По его мнению, нужно учесть серьезное влияние РФ в информационном пространстве на Украину, возможности манипуляции в медиа. В таких условиях, это открывает возможность для российской спецоперации по обеспечению нужного результата такого референдума. «Эта идея точно не сработает на объединение украинцев, а скорее на демотивацию», – считает политолог.

Он добавил, что санкции хоть и не снимут, но негатив для нас будет. По его словам, большая часть санкций привязана к противостоянию США и Запада, что не касается прямо Украины, а лишь контекстом.

«На отмену санкций референдум не повлияет, но ухудшит имидж Украины на международной арене. Даст шанс для пропаганды РФ, чтобы улучшить свои позиции на Западе», – резюмировал Олег Саакян.

Напомним, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении каких-либо мирных договоренностей с Россией, касающихся военного конфликта на Донбассе. Позже, президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что референдум не будет иметь законодательной инициативы, а будет носить информационный характер.

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