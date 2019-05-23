Корь в Мариуполе: Два случая заболевания зарегистрированы в детском саду. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за минувшую неделю медики зафиксировали два случая кори в одном детском саду. В целом, в городе наблюдается снижение заболеваемости корью. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Светлана Шкарупа.

По ее словам, в городе ситуация с инфекционными заболеваниями, такими как корь и острая кишечная инфекция, остается стабильной. Тенденция к снижению заболеваемости корью продолжается: в течение прошедшей недели в Мариуполе выявлено 2 случая кори – оба в одном детском саду.

«У нас стойкое стабильное снижение. Заболеваемость регистрируется на этой неделе только в Кальмиусском районе», – отметила врач.

Она добавила, что ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями тоже пока стабильна. Несмотря на жаркую неделю, заболеваемость остается на уровне, характерном для данного эпидемиологического сезона.

Напомним, в Донецкой области за минувшую неделю были зарегистрированы 60 случаев заболевания корью.

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