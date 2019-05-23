На «копанке» в Луганской области правоохранители изъяли 100 тонн угля. Новости

На Луганщине правоохранители задокументировали факт незаконной добычи угля в районе Лисичанского желатинового завода. Правоохранители изъяли около 100 т угля, 2 экскаватора и бульдозер. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, 22 мая был выявлен и задокументирован факт незаконной добычи каменного угля на участке местности, расположенной вблизи общества с дополнительной ответственностью «Лисичанский желатиновый завод».

«Во время осмотра места происшествия установлено, что добыча полезных ископаемых осуществляется запрещенным действующим законодательством открытым способом», – говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители изъяли около 100 т угля, 2 экскаватора, бульдозер и емкости различного объема.

«В настоящее время изъятое имущество передано на хранение в Главное управление Национальной полиции в Луганской области. Решается вопрос о наложении ареста на указанное имущество и установления причастных к незаконной добыче угля. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения)», – добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы или лишение свободы сроком до 3 лет.