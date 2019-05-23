Командующий ООС встретился с представителями стран-участниц ОБСЕ. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) командующий операцией Объединенных сил Александр Сырский, сегодня, 23 мая, встретился с представителями стран-участниц ОБСЕ, в ходе которой он ознакомил гостей с ситуацией и текущей оперативной обстановкой. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Командующий рассказал о нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелах населенных пунктов, создании препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, ознакомил с показателями фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения за пределами мест хранения и линий отвода», – говорится в сообщении.

«В частности, генерал-лейтенант Александр Сырский продемонстрировал доказательства присутствия российско-оккупационных войск на территории Донецкой и Луганской областей, а также провел короткий статистический показ образцов оружия РФ, обнаруженного на территории Украины, которые есть на вооружении исключительно российской армии», – заявили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что особое внимание командующий ООС уделил вопросам организации мероприятий, проводимых Объединенными силами для развития Донецкой и Луганской областей, мерам гражданско-военного сотрудничества и призвал усилить эффективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на неподконтрольных территориях.