Омбудсмен Украины выясняет местонахождение бойцов ВСУ, захваченных в плен НВФ «ДНР». Новости

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточняет информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащих из состава Объединенных сил, которые 22 мая попали на временно неподконтрольную украинской власти территорию в районе населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 23 мая, омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления по ст. 146 ч. 2 УК Украины.

«С целью выяснения всех обстоятельств происшествия и мер, которые осуществляются для освобождения военнослужащих, мы обратились к начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игоря Криштуна и в Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС», – написала она.

Как отметила Денисова, это событие находится на ее личном контроле.

Как сообщалось ранее, в штабе операции Объединенных сил заявили, что 8 украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.), ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную украинским властям территорию, где их задержали участники незаконных вооруженных формирований.

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