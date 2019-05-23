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В прифронтовом Торецке открылся центр для особенных детей (Фото). Новости

В прифронтовом Торецке открылся центр для особенных детей (Фото)

23.05.19 19:57dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ВГА Торецка

В прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) сегодня, 23 мая, начал работу инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщается на официальном сайте военно-гражданской администрации Торецка.

Как уточняется, КУ «Инклюзивно-ресурсный центр» работает на базе детского сада № 9 «Веселка». Центр открыт для детей, которые требуют особого внимания.

В учреждении работают учителя-логопеды, практический психолог, учитель-реабилитолог, дефектолог. Занятия будут проводиться индивидуально и в группах.

«Дети, которые будут посещать инклюзивно-ресурсный центр, могут проводить занятия в уютных отремонтированных группах, оборудованных современной техникой», – сказано в сообщении.

Отмечается, что центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.

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