В прифронтовом Торецке открылся центр для особенных детей (Фото). Новости

В прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) сегодня, 23 мая, начал работу инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщается на официальном сайте военно-гражданской администрации Торецка.

Как уточняется, КУ «Инклюзивно-ресурсный центр» работает на базе детского сада № 9 «Веселка». Центр открыт для детей, которые требуют особого внимания.

В учреждении работают учителя-логопеды, практический психолог, учитель-реабилитолог, дефектолог. Занятия будут проводиться индивидуально и в группах.

«Дети, которые будут посещать инклюзивно-ресурсный центр, могут проводить занятия в уютных отремонтированных группах, оборудованных современной техникой», – сказано в сообщении.

Отмечается, что центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.