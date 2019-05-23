От пенсий до пособий: Кабмин утвердил порядок верификации и мониторинга соцвыплат. Новости

Кабинет министров Украины определил порядок проведения проверок государственных выплат. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает Правительственный портал.

«22 мая правительство определило порядок осуществления верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, осуществляемых за счет государственных средств. Согласно порядка для верификации будет использоваться информация, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат. Также четко прописан порядок предоставления Министерством финансов рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и порядок их обработки», – говорится в сообщении.

Как сообщается, осуществляемая Минфином верификация государственных выплат имеет целью «содействие развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов». «Процесс верификации направлен на то, чтобы конечными получателями государственных выплат были именно те граждане, которые нуждаются в помощи государства», – уточняется в сообщении.

Также с апреля правительство утвердило механизм обработки персональных данных, которые используются во время верификации, их состав, способ сбора, условия их хранения. Кроме того, определены меры обеспечения защиты персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного использования или утраты при осуществлении верификации и мониторинга государственных выплат. Таким образом, будет «полностью обеспечена защита персональных данных получателей государственных выплат при осуществлении верификации этих выплат и повысится качество их обработки».

«Чтобы окончательно урегулировать на законодательном уровне полномасштабный аудит пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат, Минфин разработал законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", который в начале 2019 года был одобрен Кабинетом министров и зарегистрирован в ВРУ под № 9511. Принятие этого закона позволит законодательно урегулировать основные правовые и организационные основы осуществления верификации государственных выплат», – отмечается в сообщении.

В течение 2018 года по результатам верификации государственных выплат Минфин предоставил более 7,5 млн рекомендаций по проверке около 2,6 млн получателей соцпомощи.

Органами, осуществляющими такие государственные выплаты, подтверждено до возвращения в бюджет за указанный период неправомерно назначенных государственных выплат на общую сумму более 50 млн грн, которые могут быть направлены на повышение адресности государственных выплат.

Справка: Верификация государственных выплат – это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных субъектов предоставления информации.

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