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За долги «Воды Донбасса»: На Донетчине 16 населенных пунктов остались без воды. Новости

За долги «Воды Донбасса»: На Донетчине 16 населенных пунктов остались без воды

23.05.19 19:08dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» оператор системы распределения выполнил частичное отключение объектов КП «Вода Донбасса» от электроснабжения. Сегодня, 23 мая, по состоянию на 16:00 без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского района и расположенных около Торецка (до переименования – Дзержинск). Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК «ПЭС-Энергоуголь».

Уточняется, что от энергоснабжения отключены:

  • насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, пос. Белокузьминовка;
  • подстанция 35 кВ «Клебан Бык», Константиновский район, пос. Клебан Бык.

Водоснабжение отсутствует у жителей сел Константиновского района: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Катериновка. А также в населенных пунктах, входящих в состав Торецкого городского совета: Новгородское, Петровка, Щербиновка.

В пресс-службе пояснили, что согласно Закона Украины «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электрической энергии, оператор системы распределения обязан выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителя, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию.

Учитывая социальную значимость КП «Компания "Вода Донбасса"» для Донецкой области, энергокомпания призывает ответственных за решение вопроса – Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкую облгосадминистрацию, руководство «Воды Донбасса» – принять срочные меры для погашения задолженности.

Как сообщалось ранее, только за 2019 год компания «Вода Донбасса» накопила долг за поставку электроэнергии на сумму 260 млн грн.

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