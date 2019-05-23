Дипломат рассказал, для чего РФ выдает российские паспорта на Донбассе. Новости

Россия начала выдавать паспорта на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса для усиления языка ультиматумов с Украиной и легитимизации своего присутствия. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает «УНН».

«В то время как на протяжении 5 лет после Революции Достоинства менялась Украина, ее народ и руководство, неизменной осталась политика Кремлевского режима и его лидера относительно подкормки насилия на Донбассе и продолжения оккупации Крыма», – отметил дипломат.

По его словам, только за один полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ над неподконтрольными Украине территориями Донбасса, зафиксировано 36 единиц тяжелой техники в нарушение линий отвода и 163 – за определенными местами хранения.

«После введения российской валюты, налогов и идеологии на оккупированном Донбассе, РФ начала выдавать паспорта с целью легитимизации своего присутствия и усиления языка ультиматумов с Украиной. Требуем от РФ немедленно остановить имплементацию этого решения и отозвать его», – сказал постоянный представитель Украины.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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