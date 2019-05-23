Референдум по Донбассу, или как: Зеленский пояснил. Новости

Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы. Об этом сегодня, 23 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, сообщает его пресс-служба.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми», – заявил Зеленский.

Отмечается, что президент подчеркнул, что «стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом».

Напомним, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении каких-либо мирных договоренностей с Россией, касающихся военного конфликта на Донбассе.

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