На Донбассе в результате стрельбы повреждены школы по обе стороны линии разграничения, – ОБСЕ. Новости

На Донбассе в мае в результате стрельбы повреждены школы по обе стороны линии разграничения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 23 мая.

«В период с 6 по 19 мая продолжались случаи повреждения объектов гражданской инфраструктуры вследствие обстрелов из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В частности, члены патруля Миссии видели свежие повреждения двух функционирующих школ в Троицком и Золотом-5 (Михайловке), образовавшиеся в результате стрельбы», – говорится в отчете.

Так, в Троицком наблюдателям сообщили, что на момент стрельбы ученики находились в школе. В период с декабря 2018 года школа в Золотом подвергалась повреждениям 9 раз.

Кроме того, как сообщают в Миссии, продолжались обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), обеспечивающей питьевой водой около 380 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения. «Так, например, 15 мая, способствуя установлению режима прекращения огня и осуществляя мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования станции, наблюдатели Миссии слышали 3 взрыва от исходящего огня на расстоянии менее 300 м от их позиции», – отмечается в отчете.

Как сообщалось ранее, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений.

Напомним, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

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