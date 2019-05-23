Будем получать паспорта РФ много десятилетий: В «ЛНР» возмущены организацией процесса. Новости

В «ЛНР» «миграционные отделы» принимают в день по 16 желающих подать документы на получение российского паспорта. Об этом в соцсети сообщил житель неподконтрольного украинской власти города Кировск (после переименования – Голубовка, Луганская обл.).

Мужчина попытался сдать документы на российский паспорт в Кировске во вторник, 21 мая. По его словам, очередь была не особо большая, и все равно не успели всех людей принять.

«За день приняли 16 человек. Начали принимать доки где-то ближе к 10 часам утра, хотя работают с 8:00. Не было начальника, принимал кто-то другой. Начальник приехал в 3 часа дня. В 16:30, за полчаса до закрытия, сказали, что принимать не будут», – описал он ситуацию на тот день.

Те, которые не успели попасть на прием, составили свой список очереди, чтобы продолжить ее в следующий приемный день.

В среду паспортный стол не работает. Поэтому все оставшиеся планировали прийти в четверг, 23 мая. «Списки мы сохранили, чтобы продолжить очередь в следующий приемный день. Но в четверг в 3-4 утра придут люди, которые не знают про наш список и займут свою очередь. Не знаю, что будет в четверг с очередью, но работают они ппц как медленно и нелогично», – комментирует житель.

Он жалуется на организацию работы паспортного стола. «Работа поставлена отвратительно, а точнее сказать вовсе не поставлена… Такими темпами мы будем получать гражданство много десятилетий. Учитывая график их работы и стиль – будет именно так», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» аналогичная проблема с очередями. По состоянию на 16 мая в «ДНР» было принято 2 107 пакетов документов, предназначенных для выдачи российских паспортов. Они обрабатываются в Ростовской области в специализированном центре (таких центров всего два – один для «ДНР», а другой – для «ЛНР»). Каждый такой центр может обработать до 200 обращений. Т. е. уже имеющиеся от «ДНР» 2 107 пакетов будут обрабатывать 10-11 дней.

По некоторым данным, в «ДНР» проживает более 2,3 млн человек, а в «ЛНР» – 1,5 млн человек. Если российские паспорта захотят получить хотя бы 1 млн жителей неподконтрольной части Донетчины, то в нынешней реальности, эта процедура займет более 13 лет. А если владельцами российских паспортов захотят стать хотя бы полмиллиона жителей неподконтрольной Луганщины, то на это у них уйдет 7 лет. Это только в том случае, если оба центра будут работать с постоянной скоростью, без праздников и выходных.