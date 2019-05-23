У Зеленского рассказали, когда МВФ может принять решение по Украине. Новости

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжает работать в Украине. Решение о возможности выделения очередного транша кредита МВФ примет не ранее второй половины июня. Такое мнение выразил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко, передает «УНН».

«Миссия работает (в Украине – ред.), после этого она приедет в Вашингтон и будут работать уже с полученной информацией и документами, будут анализировать всю эту информацию, после чего мы можем ожидать какого-то решения по Украине. Я надеюсь, оно будет положительным. Но я понимаю также, что самое ближайшее время, когда может быть что-то касательно решения миссии – это, скорее всего, вторая половина июня», – отметил Устенко.

Также, он считает положительным решением МВФ для Украины продление сотрудничества в нынешней программе с возможной корректировкой договоренностей и выделение, по крайней мере, одного транша кредита.

Как сообщалось ранее, министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что прибывшая в Украину миссия МВФ досрочно прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране. В СМИ сообщали, что миссия МВФ сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. Позже в Кабмине опровергли свое прежнее заявление о прекращении миссии МВФ в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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