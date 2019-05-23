Гражданство по «упрощенке»: В России растет недовольство прибывшими из «Л-ДНР». Новости

Среди жителей России растет недовольство тем, что из-за упрощенной системы получения гражданства для жителей «Л-ДНР», в отделениях Федеральной миграционной службы (ФМС) существенно увеличились очереди. Об этом в соцсети рассказал мужчина, который несколько лет назад из «ЛНР» переехал в Россию.

Он уточняет, что проживает он в одном из районов Московской области. При этом прописка у него не в «ЛНР», а в подконтрольной украинской власти части Луганской области.

Сейчас мужчина находится на финальной стадии получения гражданства РФ. Он уточняет, что в России есть несколько программ, по которым жители Донбасса могут получить российское гражданство по упрощенной системе. В частности, он идет по программе «как носитель русского языка». По данным программам документы принимают на всей территории РФ. Единственное исключение – «упрощенка» по «паспортам Л-ДНР», по этой системе обслуживают только в двух центрах в Ростовской области.

По словам луганчанина, в региональные ФМС спустили списки населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, для жителей которых действует «упрощенка». Подать документы можно только при наличии украинского паспорта, «республиканские» документы вне Ростовской области не принимаю.

«Паспорта ЛНР и ДНР на территории России роли не играют и не нужны. С ними, говорят – в Ростов. Здесь нужны украинские документы, подтверждающие постоянное проживание в одном из "списочных" населенных пунктов на момент референдума о независимости. Плюс легальное нахождение на территории РФ – разрешения на временное проживание, вид на жительство, статус беженца, временное убежище. При наличии этих условий нужны только копии документов (заверенные переводы, где нужно) и заявление. Все. То есть намного проще чем даже все остальные "упрощенки"», – рассказывает он.

Сама процедура не сложная, сложности возникают на стадии ее реализации. Получается, что на сотрудников ФМС возложили еще обязанности по «упрощенке», однако не увеличили число рабочих мест. И тот же самый штат должен обслуживать как обычных посетителей, так и из «Л-ДНР». Сейчас в его ФМС в Московской области образуются две очереди – из «Л-ДНР» и иные граждане, принимают через одного.

«А и тех, и других много. Очередь на то, чтобы взять талон на подачу документов на гражданство, например, в моем районе – больше 200 человек. 16 талонов в неделю. Люди ждут месяцами. За неделю пишутся в очередь чтобы попасть на консультацию. Прошу понять – к нашим инспекторам ни у кого никакого негатива нет. Они делают что могут и действительно стараются помочь. Но они дико перегружены, а сейчас еще и пошел поток из республик», – описывает ситуацию луганчанин.

В итоге, по его словам, сначала россияне были искренне рады за «Л-ДНР». «Но сейчас зримо нарастает напряжение и раздражение. Человек ждет год или около того комиссию по НРЯ (носителю русского языка). Потом ждет пару месяцев, чтобы просто войти в кабинет и подать документы. И вдруг все это еще отодвигается, потому что кому-то "делают красиво"», – поясняет он.

«Люди из ЛНР и ДНР более чем заслужили. Все это понимают. Но когда доходит до каждого лично – уже начинаются не очень красивые стычки и перепалки… Есть ощущение, что если не добавят хоть как-то ресурсов местным ФМС на реализацию указов [президента] – негатива может быть больше, чем хотелось бы», – резюмирует мужчина.

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