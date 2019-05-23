В Славянском районе у пассажира междугороднего автобуса изъяли боеприпасы. Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) у пассажира междугороднего автобуса полицейские изъяли магазин к автомату Калашникова и боеприпасы. Нарушителю может грозить 3 года тюрьмы. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, на блокпосту возле села Долина (Славянский р-н) полицейские остановили автобус, следовавший на выезд из области. Во время проверки оказалось, что один из пассажиров перевозил боеприпасы. 50-летний мужчина прятал магазин к автомату Калашникова с патронами среди личных вещей.

Уточняется, что изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. «Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения)», – говорится в сообщении полиции.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

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