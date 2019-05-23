Грохочет не по-детски: Жители Донецка сообщают о боях в районе аэропорта. Новости

Сегодня, 23 мая, в неподконтрольном украинской власти Донецке активизировались боевые действия в районе аэропорта. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

После 19:00 звуки боя были слышны в разных районах Донецка – как в примыкающих к аэропорту поселках Октябрьский, Спартак, на Путиловке, так и в центре города (Шахтерская площадь, ТРЦ «Донецк сити» и пр.):

19:23 «С северо-запада доносятся звуки стрельбы. Довольно громкие и тяжелые. Пока редкие. Одиночные слышно на Путиловке, ул. Батищева, слышны глухие бахи»;

19:30 «Район "Донецк сити", бабахи пошли и стрелковое. Куда-то "насыпают" с шагом по 30 сек. В 19:37 что-то потяжелее пошло»;.

19:35 «Спартак/ДАП – війна..... або це заклик до рехферендума???»;

19:36 «Шахтерская площадь. Мощные бахи, стрелковое, направление – вроде как Ясиноватский пост. Слышно на Гладковке хорошо, ул. Шекспира – громко очень»;

19:41 «В стороне аэропорта достаточно громко, средней тяжести»;

19:43 «Путиловка. Слышим бой в АП. Интенсивный бой, ул. Полиграфическая грохочет не по-детски. И сторона Песок, и Ясиновтский блокпост, и даже со стороны Петровки слышно. Разное. Звуки жуткие»;

20:32 «Поселок Октябрьский. Пошли бахи»;

20:32 «Шахтерская площадь – что-то война не утихает, давно так не слушали в нашем районе».

Также звуки боя в райлне аэропорта доносились до неподконтрольной Ясиноватой: «Примерно в 19:20 начались бабахи».

Также их слышат жители подконтрольной украинской власти Авдеевки: «Авдеевка. 19:35. Слышны боевые действия в стороне Опытное-ДАП».