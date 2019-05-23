На Донетчине во дворе жилого дома взорвался снаряд (Фото). Новости

Сегодня, 23 мая, около 7 утра в поселке Николаевка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) прогремел взрыв. Снаряд упал во двор жилого дома.

Снарядом были повреждены теплица, ограждение и растения в огороде. «Я услышала взрыв. Позвонила подруге, она сказала, что у нее взорвался в палисаднике снаряд. Повредило много деревьев», – рассказала местная жительница Елена Ларгина.

Владелица дома Ирина рассказала, что и на прошлой неделе снаряд падал недалеко от ее дома. Тогда зацепило только забор. По ее словам, убытки от утреннего обстрела более значительные. «Тут заборчик был, тут розы, тут виноград хороший. Вчера только капельный полив разложила», – сказала она.

На место происшествия женщина вызвала правоохранителей.

По словам следователя Волновахского отдела полиции Степана Узбека, пострадавших нет. «Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 258 ККУ "Террористический акт"», – сообщил он.

Несмотря на практически ежедневные обстрелы, оставлять свой дом Ирина не собирается.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»