Боевые действия на Донбассе грозят экологической катастрофой не только Украине, но и всей Европе. Новости

Боевые действия на Донбассе угрожают серьезной экологической катастрофой не только Украине, но и всей Европе. Об этом сегодня, 23 мая, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытых дебатах Совета Безопасности ООН «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте», передает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

«Военные действия (на Донбассе – ред.) угрожают беспрецедентной экологической катастрофой не только в Украине, но и для всей Европы», – сказал Владимир Ельченко.

Он подчеркнул, что на Донбассе постоянно возникает риск загрязнения подземных вод из-за неправильного закрытия и последующего затопления угольных шахт, что подтверждает необходимость принятия мер для предотвращения экологической катастрофы.

«Здесь решение российских оккупационных властей прекратить прокачку подземных вод на шахте "Юнком", которая использовалась в советские времена для проведения ядерных испытаний, грозит подземным водам, рекам и, наконец, Азовскому морю радиоактивным загрязнением», – отметил постпред Украины.

По его словам, помимо этого, Донецкая фильтровальная станция (Донецкая обл.), на которой содержатся огромные запасы хлора, находится под постоянными обстрелами незаконными вооруженными формированиями (НВФ).

Ельченко акцентировал, что авария на этой станции может иметь масштабы, аналогичные Чернобыльской катастрофе.

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