Через КПВВ Донбасса пытались провезти мебель и алкоголь. Новости

В Донецкой и Луганской областях на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 22 мая, пограничники пресекли 3 попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого, Краматорского и Лисичанского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое", "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

В частности, через линию разграничения пытались провезти постельное белье, мебель и водочные изделия на общую сумму более 45 тыс. грн.

Отмечается, что товар был изъят представителями фискальной службы для оформления материалов дела об административном правонарушении.

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