Жители Донбасса 5 лет назад начали массово бежать от войны: История семьи переселенцев (Видео). Новости

Пять лет назад жители Донбасса начали массово бежать от вооруженного конфликта. Тысячи людей покидали дома под обстрелами. Многие из них до сих пор не вернулись в родные города. А некоторым ехать просто некуда из-за того, что жилье разрушено.

Детство переселенки Татьяны Овсянниковой проходило около самого Донецкого аэропорта. На момент начала конфликта ей было 9 лет. «Там было очень страшно. Очень много стрельбы. Просто дрожал от всех этих выстрелов. У меня нервы не выдерживали. Я понимала, что спрятаться с ребенком куда-то у меня просто нет возможности. Она не умеет бегать. Унести на руках я ее не смогу», – рассказала мать девочки Ольга Овсянникова.

У ребенка тяжелая болезнь – поражение головного мозга. Стрессы для Тани опасны, потому что учащаются приступы эпилепсии. Но тогда покинуть дом самостоятельно не могли. «Мне позвонили из Фонда Рината Ахметова, сказали: "Вы готовы выехать?". Я говорю: "Я готова в любую секунду", – вспоминает переселенка.

Фонд Рината Ахметова первым начал массовую эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий в 2014 году. Тогда в первую очередь начали вывозить женщин, детей, стариков. Были спасены 39,5 тысяч мирных жителей. Фонд поддерживает переселенцев и сейчас.

Овсянниковы живут в санатории Святогорска (Донецкая обл.). Здесь много людей из горячих точек Донецкой области. «Для нас этот санаторий – это единственное место, где мы можем жить, потому что снять квартиру самостоятельно мы не можем», – говорит Ольга Овсянникова.

Муж Ольги до сих пор остается дома. Трудно оставлять то, что нажили своим трудом. А еще и проблемы со здоровьем. Супруги поддерживают друг друга на расстоянии добрым словом. «Ему 50 лет, он после инсульта. У него катаракта. Устроиться работать я не могу, поскольку я с ребенком постоянно нахожусь. Мужу оттуда выехать и найти работу здесь – шансов очень мало», – сказала переселенка.

Душу Ольги греет единственная надежда, что скоро семья встретится снова, и уже вместе они увидят, какое оно – мирное небо Донбасса. «Все больше и больше хочется домой. Просто усталость», – со слезами на глазах поделилась Ольга Овсянникова.

Источник: ТК «Донбасс»

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